Sapanca'da 16 yaşındaki şüpheli 2 kişiyi vurdu, 34 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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Sapanca'da 16 yaşındaki şüpheli 2 kişiyi vurdu, 34 yaşındaki kadın öldü

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Sakarya Sapanca'da 20 Eylül Pazar gecesi çıkan tartışmada 16 yaşındaki şüpheli, silahla ateş ederek 34 yaşındaki kadın ile bir kişiyi ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayında, 16 yaşındaki şüpheli tarafından vurulan 2 kişiden İpek İpek (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 20 Eylül Pazar günü gece saatlerinde Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.İ. (16) ile H.T. (24) ve İpek İpek (34) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., yanındaki silahla H.T. ve İpek İpek'e ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan İpek İpek (34), doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki şüpheli B.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sapanca'da 16 yaşındaki şüpheli 2 kişiyi vurdu, 34 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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