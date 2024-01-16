Sapanca\'da alacak verecek tartışmasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, H.Ö. (54) ile E.Ş. (43) arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada E.Ş. tabanca ile H.Ö.'ye ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı kendi imkanları ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından H.Ö., Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA