 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sapanca'da alacak verecek tartışmasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sapanca'da alacak verecek tartışmasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Tartışma sonucunda E.Ş., tabanca ile H.Ö.'ye ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı hastaneye kendi imkanlarıyla gitti ve tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sapanca\'da alacak verecek tartışmasında silahlı saldırı: 1 yaralı
16.01.2024 - 10:03,
Abone Ol

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, H.Ö. (54) ile E.Ş. (43) arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada E.Ş. tabanca ile H.Ö.'ye ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı kendi imkanları ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından H.Ö., Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Tepebaşı, Sapanca, Sakarya, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da alacak verecek tartışmasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:22:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sapanca'da alacak verecek tartışmasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement