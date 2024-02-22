Sapanca'da arazi aracı dereye uçtu: 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sapanca'da arazi aracı dereye uçtu: 3 kişi ağır yaralandı

Sapanca\'da arazi aracı dereye uçtu: 3 kişi ağır yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı (UTV) dereye uçtu. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.02.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı (UTV) dereye uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yanık Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayoub Bestanı (30) kontrolündeki UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan arazi aracı Yanık Deresi'ne uçtu. Arazi aracı sürücüsü ile üzerinde bulunan Abdesselam Boutfrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılar buradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sapanca, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da arazi aracı dereye uçtu: 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:18:37. #1.13#
SON DAKİKA: Sapanca'da arazi aracı dereye uçtu: 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement