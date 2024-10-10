Sapanca'da İşçi Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Sapanca'da İşçi Tartışması Kanlı Bitti

Sapanca\'da İşçi Tartışması Kanlı Bitti

Sapanca'da bungalov inşaatında çıkan tartışmada işletme sahibi, 4 kişiyi silahla yaraladı.

10.10.2024 12:37
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov inşaatında çalışan iki işçi arasında çıkan tartışmayı ayırmak isterken darp edilip üzerine ateş açılınca 4 kişiyi silahla vurarak yaralayan işletme sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, iki gün önce Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bungalov inşaatında çalışan iki işçi arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışmayı ayırmak için araya giren işletme sahibi V.E.B. ile işçilerden M.E.A. arasında da tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan M.E.A., işletme sahibi V.E.B.'nin kendisini darp ettiğini ileri sürerek durumu yakınlarına haber verdi. Yaşanan tartışmanın ardından 10 kişilik grup, ellerinde sopa ve levyelerle bölgeye gelerek V.E.B. ve yanında bulunan K.K. ile tartışmaya başladı. Darp edilen ve H.A. tarafından üzerine silahla ateş açılan V.E.B., ruhsatlı tabancası ile H.A.'yı koltuk altı ve bacağından, E.K., E.A. ve İ.A. isimli kişileri de bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet 9 mm çapında, 7 adet 7/65 mm çapında boş kovan ele geçirildi. Bölgeyi gören kameranın incelenmesi neticesinde kavga esnasında ellerinde sopa, levye vb. cisimlerle beklediği tespit edilen Ş.A., M.C.Y. ve F.A. isimli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaralanan şahıslardan H.A.'nın tedavisinin devam ettiği, diğer yaralılar E.K., E.A. ve İ.A.'nın ise aynı gün taburcu edildikleri öğrenildi. V.E.B. ise jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde suçta kullanılan tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından V.E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 4 kişinin yaralandığı olayda arbede anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir grubun V.E.B.'yi beklemesi, grubun sopalarla koşması ve yaşanan arbede anı yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da İşçi Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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