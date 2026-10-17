Sapanca'da kardeşleriyle kestane toplayan 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu - Son Dakika
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Sapanca'da kardeşleriyle kestane toplayan 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu

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Sapanca\'da kardeşleriyle kestane toplayan 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu
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Sapanca'da iki kardeşiyle kestane toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran, Muradiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ölü bulundu. Eğimli arazide hareketsiz bulunan Duran'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkarıldı, kesin ölüm sebebi için otopsi merkezine gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kardeşiyle birlikte kestane toplamak için ormanlık alana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu. Hareketsiz halde bulunan Duran'ın cansız bedeni, arazinin eğimli olması nedeniyle AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinden iki kardeşiyle birlikte kestane toplamak amacıyla bölgeye gelen Durmuş Duran (66), araçlarını yol kenarına park ettikten sonra ormanlık alana girdi. Bir süre sonra gruptan ayrılan Duran'dan haber alamayan kardeşleri, çevrede arama çalışması başlattı. Arama sonucunda kardeşleri, Duran'ı ormanlık alanda yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durmuş Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arazinin eğimli ve engebeli olması sebebiyle Duran'ın cansız bedeni AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Duran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaOlaylarOtopsiOrmanaGüncelAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da kardeşleriyle kestane toplayan 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu - Son Dakika
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