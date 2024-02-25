Sapanca'da özel gereksinimli kadın balkondan düşerek yaralandı - Son Dakika
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Sapanca'da özel gereksinimli kadın balkondan düşerek yaralandı

Sapanca\'da özel gereksinimli kadın balkondan düşerek yaralandı

Sapanca'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde ikinci katın balkonunda asılı kalan özel gereksinimli kadın, yardıma koşan vatandaşların çabasıyla düşerek yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

25.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:15
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde özel gereksinimli kadın, ikinci katın balkonundan düşerek yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rüstempaşa Mahallesi'nde iki katlı evin balkonundaı ygidı özel gereksinimli kadın, balkonda bir süre asılı kaldı. Durumu görenlerin yardıma koştuğu kadın, balkondan yere düşerek yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kadın hastaneye sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan özel gereksinimli kadın taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde özel gereksinimli kadının balkonda bir süre asılı kalması, yere düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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