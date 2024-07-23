Sapanca'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sapanca'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

23.07.2024 10:08
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Kuruçay Caddesi Mahmudiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine giden E.D.(33) kontrolündeki 34 HSE 552 plakalı araç ile karşı yönden gelen B.K.(22) idaresindeki 34 TD 4594 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Z.S.E.(24), E.G.G.(31) ve M.D.(40) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sadıka Sabancı Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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