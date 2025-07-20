Sapanca Gölü'nde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Sakarya Sapanca Gölü'nde kano ile açıldıktan sonra mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kano ile Sapanca Gölü'ne açılan B.D., H.O., E.Y.Y. ve S.D. isimli kişiler, gölde mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 5 personel, 1 araç ve 1 bot ile bölgeye giden ekipler, şahısları mahsur kaldıkları alandan kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı. - SAKARYA