Şapkalılar Operasyonu: 32 Gözaltı - Son Dakika
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Şapkalılar Operasyonu: 32 Gözaltı

19.06.2026 09:54
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İstanbul merkezli operasyonda, 'Şapkalılar' suç örgütüne yönelik 32 gözaltı kararı alındı.

Kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenen operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, örgüt üyelerinin yurt dışı numaralar üzerinden mağdurları tehdit ederek para talep ettiği, iş yeri ve ikamet kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştığının değerlendirildiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 ve 2026 yıllarında İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin'de toplam 19 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte ait olduğu değerlendirilen 93 ayrı eylem deşifre edilirken, tespit edilen 296 şüpheliden 245'i yakalandı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 172 şüpheli tutuklanırken, 73 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen örgütün sözde lider kadrosunda yer alan 4 şüpheli hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Örgüt üyelerinin kullandığı değerlendirilen yurt dışı telefon numaralarına ilişkin yapılan incelemelerde bazı IP adreslerinin Belçika ve İtalya bağlantılı olduğunun tespit edildiği, bu kapsamda uluslararası adli yardımlaşma ve Interpol kanallarının devreye sokulduğu öğrenildi.

Soruşturma dahilinde aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasının ortaya çıkarılması ve firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da toplam 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şapkalılar Operasyonu: 32 Gözaltı - Son Dakika

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