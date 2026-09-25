Saraç'tan görevi devralan Aktaşgül, Amasya Emniyet Müdürü olarak göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saraç'tan görevi devralan Aktaşgül, Amasya Emniyet Müdürü olarak göreve başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saraç\'tan görevi devralan Aktaşgül, Amasya Emniyet Müdürü olarak göreve başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Emniyet Müdürlüğündeki törenle görevi Ayhan Saraç'tan devralan Ali Erkan Aktaşgül, yeni görevine başladı. Aktaşgül, Amasya'nın huzur şehri olarak bilindiğini, bunu bir adım ileri götüreceklerini söyledi; Saraç ise bayrağı emin ellere teslim ettiğini belirtti.

Amasya'nın yeni Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, şehre gelerek görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. İki yıldır Amasya Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Ayhan Saraç'tan görevi devralarak hizmetleri için teşekkür eden Ali Erkan Aktaşgül, "Amasya huzur şehri olarak biliniyor. Biz de bunu bir adım ileri götürmeye çalışacağız" dedi.

Aktaşgül'e başarılar dileyen Saraç ise "Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Bayrağı emin ellere teslim ediyorum" diye konuştu.

Polis mangasını selamlayan Emniyet Müdürü Aktaşgül, birim yöneticileriyle de tanıştı.

Kaynak: İHA
Ali Erkan3. SayfaAmasyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
11:42
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul’da Kahvehanede oturup kivi içti
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da ! Kahvehanede oturup kivi içti
11:26
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı İstenen rakama bakın
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:46:39. #7.13#
SON DAKİKA: Saraç'tan görevi devralan Aktaşgül, Amasya Emniyet Müdürü olarak göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei