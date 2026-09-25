Saraç\'tan görevi devralan Aktaşgül, Amasya Emniyet Müdürü olarak göreve başladı

Amasya'nın yeni Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, şehre gelerek görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. İki yıldır Amasya Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Ayhan Saraç'tan görevi devralarak hizmetleri için teşekkür eden Ali Erkan Aktaşgül, "Amasya huzur şehri olarak biliniyor. Biz de bunu bir adım ileri götürmeye çalışacağız" dedi.

Aktaşgül'e başarılar dileyen Saraç ise "Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Bayrağı emin ellere teslim ediyorum" diye konuştu.

Polis mangasını selamlayan Emniyet Müdürü Aktaşgül, birim yöneticileriyle de tanıştı.