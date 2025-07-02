Saraçhane\'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane Meydanı'nda toplananlar içinde yer alan bir provokatör "Hepiniz bir bir asılacaksınız" diyerek Müslümanları idamla tehdit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti" şeklinde yayılmasının ardından şüpheli gözaltına alındı. Yaşı küçük olan İ.Y.U. yarın adli makamlara sevk edilecek.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Gereği yapıldı" diyerek paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GEREĞİ YAPILDI

01.07.2025 tarihinde #Saraçhane önünde, "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti" başlıklı paylaşımda yer alan yüzü maskeli şahsın, yaşı küçük İ.Y.U. olduğu tespit edilmiştir.

Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından 03.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."