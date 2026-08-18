Saral\'dan Kuytul\'a Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine 'Mücadele etmeliler' çağrısı yapan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a sosyal medyadan cevap vererek, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul. Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek" dedi.

Bu videonun yayınlanması üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösterdi.

'Din bezirganı, bozguncu Kuytul' başlığı ile videoyu yayınlayan Saral, "Rabbimiz buyuruyor ki: "Onlara: 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın' denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz' derler. Dikkat edin. Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir" Bugün kendisini "ıslah edici" diye pazarlayanların, yarın milletin vicdanında nasıl anılacağını elbette zaman gösterecektir" dedi.

"Sıra sana da gelecek"

FETÖ'nün akıbetine de değinen Saral, Kuytul'a yönelik, 'Senin de suyun yeterince ısındı' diyerek daha sonra şunları söyledi:

"Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ'nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikardır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın! Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir! Bu ülkede son sözü din tüccarları değil devlet, şahıslar değil millet, karanlık yapılar değil hukuk söyler"