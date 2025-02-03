Sarallar suç örgütü üyesinin yurt dışına kaçışına yardım etmekle suçlanan Kenan Koçak'ın polisteki i - Son Dakika
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Sarallar suç örgütü üyesinin yurt dışına kaçışına yardım etmekle suçlanan Kenan Koçak'ın polisteki i

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve Edirne'deki 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçışına yardımcı olmakla suçlanıyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler. Koçak, ifadesinde Yıldırım'ı ilk defa olay günü gördüğünü ve firari olduğunu bilmediğini belirtti. Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına kaçtığı belirlendi.

03.02.2025 15:43
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Birçok eyleme karışan "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık eden Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kenan Koçak'ın polisteki ifadesine ulaşıldı.

Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına firarına adı karışan ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

"Firari olduğunu dahi bilmiyordum"

Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye gönderilen zanlılardan Kenan Koçak'ın verdiği ifadelere ulaşıldı. Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını söylediği öğrenilen Kenan Koçak, "Polis müdürüyle en fazla 3-4 defa görüşmüşüzdür. Aramızda herhangi bir ticari ilişki veya husumet yoktur. Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum" şeklinde ifade verdiği anlaşıldı.

"Bize 'beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi"

Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı:

"Olaydan bir gün önce arkadaşım Ener Aktaş beni aradı. 'Seni tatile Yunanistan'a götüreyim mi' dedi. Ben de olabilir dedim. Ertesi sabah Ataşehir'de Ener'in evine gittim. Daha sonra aşağı indik. Ener ile tanımadığım Turan Yıldırım konuşmaya başladılar. Ardından emniyet müdürünün arabasına bindik. Ben öne oturdum. Arkama dönüp tanımadığım Turan Yıldırım'a sordum; 'sende mi bizimle geliyorsun? Pasaport vize var mı?' dedim. İngiliz vizesi gösterdi. Ardından İpsala'ya doğru yola çıktık. Sınıra geldik. Görevli polise evraklarımızı teslim ettik, ardından Yunan sınırına geçiş yaptık. Orada Yunan polisi belgelerimizi istedi, bir kez daha teslim ettik. Yunan memur benim ve Ener'in geçebileceğini, ancak Turan Yıldırım'ın geçemeyeceğini söyledi. Çünkü pasaportu kayıp gözüküyormuş sistemde. Turan Yıldırım bize 'beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi ve onu oraya bıraktık." Kenan Koçak'ın bu olayın ardından daha sonra Ener Aktaş ile birlikte Yunanistan'a geçtiklerini ve 2 gün kalıp tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye geri döndüklerini söylediği öğrenildi.

Olayın geçmişi

İstanbul'da 28 Aralık'ta Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırıldığı anlaşılmıştı. Çetenin kilit isminin ülke dışına firar etmesine aracılık edenlerin ise 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak olduğu saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Sarallar suç örgütüne" yönelik soruşturmada, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak", "yönetmek", "üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "tehdit", "kasten yaralama" gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kaçışına yardım ve yataklı ettiği iddia edilen Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği saptanırken, ifade işlemleri tamamlanan Polis Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve beraberindeki 7 şüpheli bu sabah İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarallar suç örgütü üyesinin yurt dışına kaçışına yardım etmekle suçlanan Kenan Koçak'ın polisteki i - Son Dakika

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