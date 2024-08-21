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Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla şarampole yuvarlanan ve takla atan 80 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Eskişehir- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde bulunan Muharrem Büyükcan idaresindeki 43 BD 478 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafından şarampole yuvarlanan araç takla attıktan sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aracından ağır yaralı olarak çıkartılan Muharrem Büyükcan, ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 80 yaşındaki Muharrem Büyükcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.