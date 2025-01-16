Şarampole Yuvarlanan Araçta Sürücü Kurtarıldı

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Araç şarampole yuvarlandı, sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü, güçlükle kurtarıldı.

Kaza, Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. idaresindeki 35 BKA 217 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.