Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, Kalkış iptal edildi

İngiltere'de British Airways'in 51 yaşındaki kadın pilotu, yolcu olarak bulunduğu uçakta alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardı. Sarhoş pilotun Londra'ya yapacağı 57 dakikalık yolculuğun ardından orada başka bir uçağın kontrolünü ele alacağı öğrenildi.

KALKIŞ İPTAL EDİLDİ

The Sun'da yer alan habere göre; Edinburgh–Londra seferini yapan BA1457 sayılı uçak, kaptan pilotun kalkıştan vazgeçmesi üzerine stant alanına geri döndü

YOLCULARA KÜFÜRLER SAVURDU

Pilot alkolün etkisiyle çevresine küfürler savurup saldırgan davranışlar sergiledi. Görgü şahitlerinden biri, "Diğer yolculara karşı küfürlü ve inanılmaz derecede saldırgan davranıyordu" diye konuştu.

POLİSE DİRENDİ

Sarhoş pilot, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ancak tutuklama sırasında şiddetle direndiği öğrenildi. Olay sonrası pilotun derhal görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

UÇAK 1.5 SAAT RÖTAR YAPTI

Yaşanan arbede nedeniyle uçuş yaklaşık bir buçuk saatlik gecikmeyle gerçekleştirildi. İskoçya Polisi, "Bir kadın havacılık suçları ve saldırılarla bağlantılı olarak tutuklandı ve suçlandı" açıklamasını yaptı. British Airways ise, "Polis soruşturması devam ederken yorum yapmak uygun olmaz" ifadelerini kullandı.