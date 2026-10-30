Sarıgül ailesi soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sarıgül ailesi soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

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Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerine başlandığı öğrenilirken firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerine de başlanıldığı öğrenildi.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'da berberlik yapan bir kişi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 8'i gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerine başlanıldığı da öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
Çağlayan Adalet SarayıÇağlayan3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgül ailesi soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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