Sarıgül aklama soruşturmasında 15 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gözaltına alınan 15 şüpheli, Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen aklama soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında yürütülüyor.
Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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