Sarıkamış'ta kaybolan İranlı kayakçıları JAK buldu

KARS - Sarıkamış'ta kayak yaptıkları sırada yollarını kaybedip kaybolan 3 İranlı turisti JAK timleri kurtardı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne tatile gelen 3 İranlı, kayak yaptıkları sırada yollarını kaybederek kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timlerince yapılan çalışmalarda İranlı kayakçıların pistin 3 kilometre uzağında ormanlık alan içerisinde olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen JAK timleri, kaybolan kayakçıları bularak otellerine dönmelerini sağladı.