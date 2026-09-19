Sarıkamış'ta takla atıp parka savrulan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta takla atıp parka savrulan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı

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Sarıkamış\'ta takla atıp parka savrulan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı
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Sarıkamış'ta hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı ve yol kenarındaki parka savruldu. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahale sonrası Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sarıkamış'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı ve yol kenarındaki parka savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, şarampole devrilerek takla attıktan sonra yol kenarında bulunan parka uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan 2 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik Kazaları3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta takla atıp parka savrulan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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