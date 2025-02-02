Sarıkamış\'ta Yaralı Kurtarma Tatbikatı

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Sarıkamış'ta, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timlerince gerçekleştirilen yaralı kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde senaryo gereği yaralanma olayının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine JAK Timleri harekete geçti. Kısa sürede kar motorlarıyla olay bölgesine ulaşan ekipler, 2 ayrı nokta kayarken düşerek yaralanan vatandaşları önce sedyeye aldı, ardından da kar motorunun arkasındaki kızağa yerleştirdi. Sarıkamış oteller bölgesine getirilen yaralılar burada ambulansa alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. JAK timlerinin tatbikatı gerçeği aratmazken, bu tür tatbikatlar muhtemel kış kazalarında hızlı ve etkin müdahale açısından büyük önem taşıyor. Sarıkamış'ta gerçekleştirilen tatbikat, JAK timlerinin profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS