Sarısu Şelalesi\'nde Doğa Yürüyüşü Sırasında Yaralanma

Osmaniye'nin Sarısu Şelalesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi, kayalıklarda dengesini kaybederek ayağından yaralandı.

Olay, Karaçay Vadisi üzerinde bulunan Sarısu Şelalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarısu Şelalesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, kayalıklarda dengesini kaybederek ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ulaşılan yaralı, ekipler tarafından bulunduğu noktadan çıkarıldı. Yaralı, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Allah hepinizden razı olsun ağabey. Bizi düşünmeniz yeterli" dedi.

Daha sonra AFAD aracına alınan vatandaş, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE