Sarıyer Belgrad Ormanı'nda ağaç 2 aracın üzerine devrildi - Son Dakika
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Sarıyer Belgrad Ormanı'nda ağaç 2 aracın üzerine devrildi

Sarıyer Belgrad Ormanı'nda piknik yapmak için park eden iki aracın üzerine bilinmeyen bir nedenle ağaç devrildi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve ağaç kaldırıldı. Araçlarda herhangi bir kişi bulunmaması faciayı önledi.

21.07.2024 23:34
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Sarıyer Belgrad Ormanı'nda ağaç 2 aracın üzerine devrildi

İSTANBUL - Sarıyer Belgrad Ormanı'nda park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Belgrad Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Belgrad Ormanı'nda piknik yapmak için araçlarını yol kenarına park eden vatandaşların araçlarının üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından devrilen ağaç, araçların üzerinden kaldırıldı. Araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşanan talihsiz olayda iki araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Belgrad Ormanı'nda ağaç 2 aracın üzerine devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer Belgrad Ormanı'nda ağaç 2 aracın üzerine devrildi - Son Dakika
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