Sarıyer'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Sarıyer'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Sarıyer\'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı; hem kendisi hem de yolcusu yaralandı.

01.10.2024 02:58
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İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde alkollü sürücünün kullandığı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak kaldırımda askıda kaldı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki kız arkadaşı yaralandı. Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olarak şoför koltuğuna geçen E.Ç. idaresindeki 34 PA 2325 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak kaldırımda askıda kaldı. Kazada sürücü E.Ç. ile aracın yan koltuğunda sıkışan kız arkadaşı T. Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Ekipler araç içerisinde sıkışan T. Y.'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı kadın araçtan çıkarıldıktan kısa süre sonra baygınlık geçirdi ve yapılan müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşındı. Alkollü sürücü E.Ç. ise önce kız arkadaşıyla aynı ambulansa binmek için daha sonra ise alkolmetreye üflemesi istendiği için polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü durumdaki yaralı sürücü daha sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçtan yola saçılan parçalar ve aracın ezdiği demir korkuluklar yol temizleme ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri kontrollü bir biçimde yolu trafiğe açtı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

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