Sarıyer\'de Bekçi, Soygun Yapan Hırsızlara Ateş Açtı

Sarıyer'de soygun yapmak için geri dönüşüm deposuna gelen üç şahıs, içeride bekçi olduğunu fark etmedi. Şahıslar rahat bir şekilde soygun için içeriye girmeye çalışırken sesleri duyan bekçi bir anda hırsızlara ateş açmaya başladı. Hırsızların panikle kaçtığı anlar deponun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sarıyer Huzur Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda üç şahıs, geç saatlerde hafif ticari araçla bir geri dönüşüm deposuna soygun için geldi. Aracı deponun önüne çeken şahıslar yavaşça içeriye girmeye çalıştı. O esnada içeride oturan güvenlik görevlisi dışarıdan seslerin geldiğini fark etti.
Hırsızlar ateş açılınca neye uğradığını şaşırdı
Bunun üzerine cama gelen görevli, hırsızların depoya girmeye çalıştığını gördü. Camı açarak silahını ateşleyen bekçiyi gören hırsızlar apar topar araçlarına binerek saniyeler içinde olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili şikayette bulunulmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
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