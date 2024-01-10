Sarıyer\'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İstanbul Sarıyer'de bir gecekondunun bacasında biriken zift nedeniyle çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Maden Firuzan Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, okuldan eve dönen 16 yaşındaki çocuk, annesinin evde olmaması sebebiyle sobayı tek başına yakmaya çalıştı. Bacada biriken zift yüzünden tütemeye başladı. Yangın çatıya sıçrarken çocuğun komşularına haber vermesinin ardından ihbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında evin çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi.

Yangın hakkında konuşan komşu, "Okuldan gelince çocuk üşümüş annesi de evde olmadığı için sobayı tek başına yakmaya çalışmış. Sobayı yakarken bir bakmış tutuşmuş. Bize haber verdi biz de itfaiye haber verdik geldiler söndürdüler. Allah razı olsun herkesten." diye konuştu. - İSTANBUL