Sarıyer'de Gecekonduda Yangın: 4 Yaralı
Sarıyer'de Gecekonduda Yangın: 4 Yaralı

20.03.2026 05:21
Sarıyer'de gecekondu yangınında anne ve iki çocuğu dahil 4 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Sarıyer'de iki gecekonduda çıkan yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın giderek büyürken bitişiğindeki başka bir gecekonduya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken içeride mahsur kalanları polis ve mahalle sakinleri çıkardı. Yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken 2 kişi dumandan etkilendi. Yangında yaralanan anne ve iki çocuğu ile bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Yangın nedeniyle 2 gecekonduda da maddi hasar oluşurken yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 05:54:55.
