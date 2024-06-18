Sarıyer'de geniş alana yayılan yangın söndürülmeye çalışılıyor

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Sarıyer'de korkutan yangın: Geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın akşam saatlerinde Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'ndeki otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.