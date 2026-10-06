Sarıyer'de kamyonet 3 araca çarparak refüjde durabildi; 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de kamyonet 3 araca çarparak refüjde durabildi; 3 kişi yaralandı

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Sarıyer\'de kamyonet 3 araca çarparak refüjde durabildi; 3 kişi yaralandı
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Sarıyer Ferahevler Mahallesi Güngör Sokak'ta saat 10.30 sıralarında iddiaya göre frenleri boşalan kamyonet kontrolden çıkarak biri park halinde bulunan 3 araca çarptı ve orta refüjde durabildi. Kazada 3 kişi yaralanıp hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de freni tutmayan kamyonet sürücüsü biri park halinde olan 3 araca çarparak orta refüjde durabildi. Olayda 3 kişi yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Güngör Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonetin frenleri boşaldı. Frenin tutmaması üzerine sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, biri park halinde bulunan 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki araçlara çarparak orta refüje savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
İstanbulGüvenlikOtomobil3. SayfaSarıyerGüncelKazaSon Dakika

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