Sarıyer\'de Kayıp Kardeşler için 42. Gün Arama

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Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları 42. gününde de devam etti. Gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nda yapılan aramalarda kardeşlerden bir iz bulunmaya çalışıldı.

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 42. gününde de sürüyor. Arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönde gemi trafiğine kapatıldı. AFAD, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kardeşlerden bir iz aradı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı. - İSTANBUL