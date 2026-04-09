Sarıyer'de Kız Yurduna Uygunsuz Giriş

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir kız yurdunun çamaşırhanesine giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan günü saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de bulunan kız yurdunun çamaşırhanesine gizlice giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan M.K. (28) isimli şüpheli şahsı, yapılan çalışmalar sonrası yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlali" suçlarından adli makamlara sevk edilecek. - İSTANBUL