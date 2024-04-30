Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Otomobil Doğal Gaz Kutusuna Çarptı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Otomobil Doğal Gaz Kutusuna Çarptı, 2 Kişi Yaralandı

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil önce doğal gaz kutusuna çarptı, daha sonra park halindeki bir servis minibüsüne çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.04.2024 04:05
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Sarıyer'de gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil önce doğal gaz kutusuna çarptı, daha sonra park halindeki servis minibüsüne çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken kontrolden çıkan 10 AIU 827 plakalı otomobil önce kaldırımda bulunan doğal gaz kutusuna çarptı, ardından park halindeki 06 DYF 745 plakalı servis minibüsüne arkadan çarparak yan yattı. Park halindeki minibüs aldığı darbenin etkisiyle önünde bulunan başka bir park halindeki araca çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde sıkışan bir kadın ve bir erkek şahıs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı şahıslar tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri alırken olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Otomobil Doğal Gaz Kutusuna Çarptı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Otomobil Doğal Gaz Kutusuna Çarptı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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