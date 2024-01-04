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Sarıyer'de lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Sarıyer'de lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu

Sarıyer Kumköy Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, villanın çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi.

04.01.2024 - 16:50,
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Sarıyer'de lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Sarıyer'de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre saat 12.30 sıralarında Sarıyer Kumköy Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatısında yangın çıktı. Bacanın tüterek çatıya sıçramasıyla çıkan yangını fark eden görevliler, villa sakinlerini dışarıya çıkmaları için uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında villanın çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi.

Sarıyer\'de lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu
Kaynak: İHA
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