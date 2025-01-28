Sarıyer'de Motokurye Kaza Kurbanı - Son Dakika
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Sarıyer'de Motokurye Kaza Kurbanı

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Sarıyer'de otomobil ile çarpışan motokurye Kadir Erçok hastanede hayatını kaybetti.

28.01.2025 21:27
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Sarıyer'de feci kaza: Otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Sarıyer İlçesi Poligon Mahallesi Çeşminaz sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K idaresindeki 34 MPT 110 plakalı Skoda marka otomobille, karşı yönden gelen Kadir Erçok idaresindeki 34 LU 8990 Honda marka motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu, otomobilde maddi hasar meydana gelirken motokurye olduğu öğrenilen Motosiklet sürücüsü Kadir Erçok yerde metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale ekipler tarafından olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alırken aracın ve motosikletin olay yerinden çekilmesi için çekici çağrıldı. Kaza sonucunda ağır yaralanan motokurye Kadir Erçok'un kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Emirgan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazaya karışan taşıtlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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