Sarıyer'de Saplantılı Aşık, Kadının Eşinin Aracına Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Sarıyer'de Saplantılı Aşık, Kadının Eşinin Aracına Silahlı Saldırı Düzenledi

Sarıyer'de bir şahıs, saplantı aşık olduğu bir kadının eşinin aracına silahlı saldırı düzenledi. Kadının gittiği sürücü kursunda şahsın kendisine bulunduğu eğitim teklifini reddetmesi sonrası peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan ve kendisinin de polis olduğunu iddia eden şahıs, yalan söylediği de ortaya çıkınca tutuklandı.

06.07.2024 09:57
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Sarıyer'de bir şahıs, saplantı aşık olduğu bir kadının eşinin aracına silahlı saldırı düzenledi. Kadının gittiği sürücü kursunda şahsın kendisine bulunduğu eğitim teklifini reddetmesi sonrası peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan ve kendisinin de polis olduğunu iddia eden şahıs, yalan söylediği de ortaya çıkınca tutuklandı.

Sarıyer Yeniköy'de geçtiğimiz ay saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda evinde oturan ve makam şoförlüğü yapan Muzaffer Ç., birkaç el silah sesi duydu. Dışarı çıktığında ise 34 K 5007 plakalı aracına kurşun isabet ettiğini ve yerde boş kovanları gördü. Olayın ardından adam polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaptığı çalışmada ateş açan şahsın siyah plakasız bir motosikletle daha önce de bölgede gezindiği tespit edilen Muhammet D. (31) olduğunu belirledi.

Polise "polisim" diyen şahsın oyununu polis bozdu

Devam eden çalışmalarda şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs polis ekiplerine kendisini polis olarak tanıtıp, TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürlüğü C Büroda ve İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını iddia etti. Şahsın kimliğini araştıran ekipler polis olmadığını, sadece insanları korkutmak için kendini polis tanıttığı ortaya çıkarttı.

Saldırının ardında saplantılı aşk çıktı

Gözaltına alınan Muhammet D.'yi aracı kurşunlanan adamın eşi Funda Ç. tanıdı. Funda Ç. ifadesinde, Muhammet D.'yi sürücü kursundan tanıdığını, sürücü kursuna gittiği zamanlarda D.'nin yanına gelerek özel ders teklifinde bulunduğunu, ancak teklifini kabul etmediğini söyledi. Funda Ç. ifadesinin devamında D.'nin kendisini telefonla arayarak para istediğini, vermeyince de tehdit ve hakarette bulunduğunu, takıntılı olduğunu düşündüğü D.'nün yüzünden telefon numarasını değiştirdiğini belirtti.

"Dışarıdan silah sesleri duydum"

Evindeyken silah sesleri duyduğunu söyleyen Sabire Çiftçi, "Ben evdeydim. Dışarıdan bir ses duydum. Aşağıda da polisler var. Orada bir şey var zannettim. Dışarı çıkıp bakmadım. Olaydan haberim yok. Ben 2 el ateş sesi duydum. Ben polisler zannettim" diye konuştu.

Saplantılı aşık tutuklandı

Öte yandan emniyete işlemleri tamamlanan Muhammet D., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede "mala zarar verme" ve "tehdit-hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Saplantılı Aşık, Kadının Eşinin Aracına Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Saplantılı Aşık, Kadının Eşinin Aracına Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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