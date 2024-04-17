Sarıyer'de taksici bıçaklanarak öldürüldü

Sarıyer'de taksiciyi defalarca bıçaklayıp yol kenarına atan saldırgan aracı alıp kaçtı
Taksicinin iş arkadaşlarından Taner Kiziroğlu:
"Çok dürüst çalışan bir adamdı, torunları vardı"
İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı 34 TFY 89 plakalı ticari taksiye bindi. Taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçtı. Yanıkyürek'i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksicinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yaşar Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Y.B. kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalandı.
"Taksicilerin kaderi bu olmasın"
Öldürülen taksicinin meslektaşları saldırıya tepki gösterdi. Yaşar Yanıkyürek'in iş arkadaşlarından İlyas Uzun, "Olayın Tarabya'da olduğunu öğrendik. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kişi para istiyor. Arkadaşımız da direnince öldürüyorlar. Daha sonra kendisini caddeye atıyorlar, arabayı da alıp kaçıyorlar. Bildiğimiz bu şu anda. Bıçakla öldürdüler. Gasp amaçlı biniyorlar. Saldırganlar yakalanmışlar. Şunu söylemek istiyorum; güvenliğimiz klasik sözler gibi yok, el kaldıranı alıyoruz. Güvenlik konusunda kime müracaat edelim, kime bir şeyler söyleyelim? Allah var yukarda, herkesin çocukları var. Sabah işe gittiğimiz zaman gece evimize dönebilelim artık arkadaşlar. Taksicilerin kaderi bu olmasın yani. Bizim talebimiz taksilerimizi daha güvenli hale nasıl getirebiliriz. Bunu bizden daha iyi bilenler var ama bunu uygulamaya getirsinler bir an önce. Yeter artık yani biz ölmek istemiyoruz artık, çoluğumuz çocuğumuz var" ifadelerini kullandı.
Taksici Tuncay Tek, "Cebimizde birkaç yevmiye birikiyor, patronları da göremiyoruz. Tabii biz paraları ayrı ayrı tutuyoruz, bazen bozuk olmuyor, diğer işin parasından para üstü çıkartıyoruz. O anda da yolcu gördüyse tabii toplu parayı, o hamleye yelteniyor. Yakın zamanda üç mermi ile öldürülmüş bir arkadaşımız var. Vatandaşı alıp evine bırakırken arkadan üç tane mermi sıkıyor. Bu güzelliklere, iyiliklere karşı bunlarla mı karşılaşacağız. Parası olan da olmayan da biniyor arabalarımıza. Kesinlikle kimseyi yolda bırakmıyoruz. Şu karşılaştığımız olaylar bizi çok yıpratıyor. Allah rızası için buna bir çare bulunsun. Belediye başkanlarımızdan, yetkililerden, hepsinden rica ediyoruz buna bir önlem alsınlar. Biz de kendimizi bu ölümlerden kurtaralım" şeklinde konuştu.
"Çok dürüst çalışan bir adamdı"
Öldürülen taksicinin iş arkadaşlarından Taner Kiziroğlu, "Hiç kimseye yanlışı olmadı bu zamana kadar, kimseye de yanlış yapmadı. Çok dürüst çalışan bir adamdı, yazık oldu yani. Artık bir an önce bunlara bir çare bulmaları lazım. Ben de 23 yıllık taksiciyim. Herkesin çoluğu çocuğu var. Adamın torunları vardı, yazık günah yani. Artık güvenlikli bir şekilde olsun da kabin mi oluyor ne olursa olsun" ifadelerini kullandı.
"Devletin artık bu taksici cinayetlerine bir el atması lazım"
Gözyaşlarına hakim olamayan Murat Yavuz, "Onun yerinde ben çalışıyordum. Aynı arabada 15 sene çalıştım. Ben geceye geçtim, onu gündüze aldılar. Bir ay oldu daha, kısmet. Çok üzgünüz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Devletin artık bu taksici cinayetlerine bir el atması lazım. Kabin koyulması lazımsa koyulsun. Bir şeyler yapılması lazım artık" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıyer'de taksici bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye Başkanı Davut Kılıç, ilçede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.
Mersin'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 68 BT 456 plakalı otomobil ile 34 HJY 494 plakalı araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Bölge sakinleri, kavşağa ışık ve kamera sistemi takılması taleplerinin henüz karşılanmadığını belirtti.
Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
İstanbul'da yüzlerce taksici, gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na cenazeyi getirdi ve güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.
İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışmıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, can ve mal güvenliği için yetkililerden çözüm talep etti.
İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Taksici ve şahıs arasında çıkan tartışma sonucunda taksici 5 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı, yetkililerden can ve mal güvenliği için önlem alınmasını talep etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamalar kapsamında şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapılırken, araçlarda da arama yapıldı. Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişilere işlem yapıldı. Uygulama ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi amaçlanıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı. Olay, Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli kaçarken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?