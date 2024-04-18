Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Sarıyer\'de Taksiciyi Öldüren Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak ölümüne neden olan şüpheli, Savcılığa verdiği ifadesinin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

18.04.2024 17:22
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Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak ölümüne neden olan şüpheli, Savcılığa verdiği ifadesinin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta dün meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu şüpheli Y.B.G., taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı ticari taksiye binmiş, ücret konusunda yaşanan tartışma sonucu ise şüpheli, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçakladıktan sonra araçtan atarak araçla birlikte kaçmıştı. Olayın hemen ardından şüpheli Y.B.G., olay yerinden 300 metre ileride yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 ayrı suçtan tutuklama talebi

Şüpheli Y.B.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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