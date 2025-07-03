Sarıyer'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu: 60 Bin TL Cezalı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sarıyer'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu: 60 Bin TL Cezalı!

Sarıyer\'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu: 60 Bin TL Cezalı!
03.07.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet sürücüsüne tehlikeli seyir nedeniyle 40 bin TL, araç sahibine ise 19 bin TL ceza kesildi.

Sarıyer'de bir motosiklet sürücüsü cadde üzerinde ön tekeri kaldırarak ilerlerken polis ekiplerine yakalandı. Motosikletliye 40 bin 378 TL ile araç sahibine ise 19 bin 670 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, tek teker seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Temmuz tarihinde Sarıyer'de bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaskı olamayan bir motosiklet sürücüsü yolda ön tekerini kaldırarak kilometrelerce ilerledi. Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayan motosikletli, tehlikeli yolculuk yaptığı esnada polis ekiplerine yakalandı. Tescilsiz ve akrobatik hareketler yaparak ilerlediği görülen motosikletli durdurularak kimliği tespit edildi. Sürücü A.S.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araç tescil belgesini araçta bulundurmamak" maddesinden 843 TL, "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddesinden 15 bin 712 TL, "dikiz aynası bulunmayan aracı kullanmak" maddesinden 993 TL, "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" maddesinden 18 bin 677 TL, "izin alınarak yapılan gösteriler dışında, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak " maddesinden 2 bin 167 TL, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 993 TL ve "motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması" maddesinden 993 TL olmak üzere toplam 40 bin 378 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, araç sahibine ise aynı kanunun ilgili maddelerinden toplam 19 bin 670 TL olmak üzere iki ayrı kişiye toplam 60 bin 48 TL para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, A.S. hakkında adlim işlem başlatıldığı öğrenildi. Sürünün tehlikeli yolculuğu ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Motosiklet, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sarıyer, trafik, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu: 60 Bin TL Cezalı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkımı yapılan bina, kepçenin müdahalesiyle yola çöktü Yıkımı yapılan bina, kepçenin müdahalesiyle yola çöktü
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü

17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
22:32
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç’tan Almanya’da dev zafer Tarihe geçti
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç'tan Almanya'da dev zafer! Tarihe geçti
22:25
Fenerbahçe’ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu’dan sürpriz transfer
Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer
22:09
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza Hem antrenör oldu hem de oyuncu
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza! Hem antrenör oldu hem de oyuncu
22:07
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
21:55
3. Lig’de kriz İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
21:52
Kocaeli’de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
21:43
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:42
Bir zamanlar Manchester United’daydı Vanspor’a imza attı
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı
21:39
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 17:34:24. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu: 60 Bin TL Cezalı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.