Sarıyer\'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu: 60 Bin TL Cezalı!

Sarıyer'de bir motosiklet sürücüsü cadde üzerinde ön tekeri kaldırarak ilerlerken polis ekiplerine yakalandı. Motosikletliye 40 bin 378 TL ile araç sahibine ise 19 bin 670 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, tek teker seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Temmuz tarihinde Sarıyer'de bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaskı olamayan bir motosiklet sürücüsü yolda ön tekerini kaldırarak kilometrelerce ilerledi. Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayan motosikletli, tehlikeli yolculuk yaptığı esnada polis ekiplerine yakalandı. Tescilsiz ve akrobatik hareketler yaparak ilerlediği görülen motosikletli durdurularak kimliği tespit edildi. Sürücü A.S.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araç tescil belgesini araçta bulundurmamak" maddesinden 843 TL, "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddesinden 15 bin 712 TL, "dikiz aynası bulunmayan aracı kullanmak" maddesinden 993 TL, "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" maddesinden 18 bin 677 TL, "izin alınarak yapılan gösteriler dışında, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak " maddesinden 2 bin 167 TL, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 993 TL ve "motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması" maddesinden 993 TL olmak üzere toplam 40 bin 378 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, araç sahibine ise aynı kanunun ilgili maddelerinden toplam 19 bin 670 TL olmak üzere iki ayrı kişiye toplam 60 bin 48 TL para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, A.S. hakkında adlim işlem başlatıldığı öğrenildi. Sürünün tehlikeli yolculuğu ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL