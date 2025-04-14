Sarıyer'de Villalara Bombalı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sarıyer'de Villalara Bombalı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı

Sarıyer'de haraç istemek amacıyla villalara yapılan bombalı saldırıda 5 şüpheli yakalandı.

14.04.2025 15:02
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Sarıyer'de villaların bulunduğu siteye silahlı saldırı gerçekleştirip el bombası attığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Saldırıyı haraç istemek için gerçekleştirdikleri öne sürülen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin el bombası attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Nisan saat 03.45 sıralarında Sarıyer ilçesi Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli bir süre çevrede dolaştıktan sonra saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bahçeye düşen bombanın patlaması nedeniyle villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, villalarda hasar oluştu. Aynı siteye yönelik 14 Mart'ta de gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve D.S.'ye ait otomobile 3 kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Şüphelilerin haraç istemek için saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

5 şüpheli yakalandı

Yapılan araştırmaların ardından şüpheliler F.Ç. (23) ve R.A. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Bombalı saldırdığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden B.D. (22) yurt dışına kaçmaya çalışırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, diğer şüpheli Ö.Ö. (20) ve olayda kullanılan motosikleti geceliği 16 bin liraya kiralayan araç sahibi O.E. (25) de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Villalara Bombalı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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