Sarıyer'deki yangın havadan görüntülendi

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Sarıyer'de dün başlayan ve itfaiye ekiplerinin 9 saat süren uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın günün ağarması ile havadan görüntülendi.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde dün 17.00'da başlayıp gece 02.00 sularında tamamen kontrol altına alınan yangın havadan dron ile görüntülendi. Sabahın ilk ışıkları ile beraber yangının bilançosu gözler önüne serilirken, itfaiye ve belediye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerinden itibaren devam ettiği görüldü. İtfaiye ekipleri su yardımıyla soğutma çalışmalarına devam ederken, belediye ekiplerine bağlı iş makineleri ile yangın alanında soğutma çalışması yaptığı görülüyor. - İSTANBUL