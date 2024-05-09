Şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 'Kalben Sağdıç' olarak bilinen şarkıcı da gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL