Ünlü şarkıcı Nez, sosyal medyadan kendisine gelen çirkin bir mesajın ekran görüntülerini paylaştı. Profilinde Fenerbahçe kongre üyesi olduğu yazan kişi, Nez'e "3 bin - 4 bin dolara neler olabilir mesela Nez Hanım" yazınca şarkıcı hukuki yollara başvuracağını söyleyerek adeta ateş püskürdü.
Nez, "Yettiniz artık" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Bu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama sizde o utanma da olmaz ki"
Öte yandan ünlü şarkıcıya Fenerbahçe taraftarından mesajlar geldi. Nez, kendisine gelen destek mesajlarını da paylaştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti - Son Dakika
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