Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. B.D'ye ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında şans eseri kimse yaralanmazken olayla inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarkışla'da Ev Yangını - Son Dakika
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