Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Uçmakdere Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının, Uçmakdere yolunun hemen kenarında bulunan bir depo civarında başladığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 75 yaşındaki M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarköy'de Orman Yangını: 1 Gözaltı - Son Dakika
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