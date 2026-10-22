Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti

“Kobra etkisi” adıyla aktarılan anlatıya göre, İngiliz sömürge yönetimi Hindistan’ın Delhi kentindeki zehirli yılanların sayısını azaltmak amacıyla bir ödül sistemi başlattı. Yetkililer, teslim edilen her ölü kobra karşılığında para ödemeyi kararlaştırdı. Amaç, insanların yılanları yakalamasını teşvik ederek tehlikeyi azaltmaktı. Ancak beklenmedik bir kazanç kapısına dönüştü.

YILAN YAKALAMAK YERİNE YETİŞTİRMEYE BAŞLADILAR

Anlatının devamında, bazı kişilerin doğada kobra aramak yerine ödül almak için yılan yetiştirmeye başladığı belirtiliyor. Yönetimin bunu fark ederek ödemeleri durdurmasının ardından ise yetiştirilen kobraların serbest bırakıldığı aktarılıyor. Böylece yılan sayısını azaltmak için tasarlanan teşvikin, sorunu büyüttüğü ileri sürülüyor.