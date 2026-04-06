Şarköy\'de Uçurumdan Düşen Araçta 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uçurumdan deniz kıyısına yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde İ.A. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçurumdan deniz kıyısına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarında kıyıya inerek araçta bulunan sürücü İ.A. ile birlikte 2 yolcuya ulaştı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ