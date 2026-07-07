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Sarp Arazide Cesur Kurtarma

Sarp Arazide Cesur Kurtarma
07.07.2026 16:52
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Mustafakemalpaşa'da itfaiye eri, 20 metreden düşen yaralıyı sırtında taşıyarak kurtardı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 20 metrelik yükseklikten düşerek yaralanan 48 yaşındaki vatandaş, ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı. Sedyenin kullanılamadığı sarp arazide itfaiye eri Adnan Eğilmez, yaralıyı sırtına alarak metrelerce taşıdı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 20 metrelik yükseklikten düşen 48 yaşındaki vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralının bulunduğu noktanın sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle sedyeyle tahliyeye uygun olmadığını belirledi. Bunun üzerine Mustafakemalpaşa İtfaiyesi personeli Adnan Eğilmez, yaralı vatandaşı sırtına alarak dik yamaçları tek tek aştı. Metrelerce süren zorlu yürüyüşün ardından yaralı güvenli bölgeye ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye personeli Adnan Eğilmez'in görev bilinci, cesareti ve fedakarlığı hem olay yerindeki ekiplerin hem de çevredeki vatandaşların takdirini toplarken, zorlu kurtarma anları da örnek bir dayanışma tablosu oluşturdu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarp Arazide Cesur Kurtarma - Son Dakika

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