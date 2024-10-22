Savcı Engin'den Çete Üyesine Fotoğraf Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Savcı Engin'den Çete Üyesine Fotoğraf Tepkisi

Geniş Video İzle

Savcı Yavuz Engin, tehdit eden çete üyesiyle fotoğraf çektirerek gözaltına alınmasını sağladı.

22.10.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcı Yavuz Engin, "Benimle fotoğraf çektir" diyerek tehdit eden çete üyesi ile böyle fotoğraf çektirdi

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendisi "Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek tehdit eden çete üyesini gözaltına aldırarak fotoğraf çektirdi. Zanlıları Büyükçekmece Adliyesi'nde kapıda karşılayan Savcı Yavuz Engin, kameralara böyle yansıdı.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Makam odasın gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı verdi.

Savcı Yavuz Engin, o isteği zanlılar kelepçeyle Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildiğinde yerine getirdi. Çete üyesinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Savcı Engin'in Büyükçekmece Adliyesi kapısında zanlıları karşıladığı anlar böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Yerel Haberler, Büyükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savcı Engin'den Çete Üyesine Fotoğraf Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:21 DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır
11:38 Bahçeli: Öcalan’ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis’te konuşsun Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:32 1 yıldır sakat olan Neymar, tarihi maçla sahalara geri döndü 1 yıldır sakat olan Neymar, tarihi maçla sahalara geri döndü
21:20 Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu “Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim“ Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim"
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
20:58 Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden Özgür Özel’den ’Çözüm Süreci’ mesajı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Özgür Özel'den 'Çözüm Süreci' mesajı
20:49 Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak
20:43 Galatasaray’ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor Galatasaray'ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor
20:33 Ne diyeceği merak konusuydu Fahrettin Koca’dan günler sonra tepki çeken açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 15:35:07. #1.12#
SON DAKİKA: Savcı Engin'den Çete Üyesine Fotoğraf Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.