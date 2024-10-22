Savcı Engin'den Çete Üyesine Fotoğraf Tepkisi

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Savcı Yavuz Engin, "Benimle fotoğraf çektir" diyerek tehdit eden çete üyesi ile böyle fotoğraf çektirdi

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendisi "Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek tehdit eden çete üyesini gözaltına aldırarak fotoğraf çektirdi. Zanlıları Büyükçekmece Adliyesi'nde kapıda karşılayan Savcı Yavuz Engin, kameralara böyle yansıdı.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Makam odasın gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı verdi.

Savcı Yavuz Engin, o isteği zanlılar kelepçeyle Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildiğinde yerine getirdi. Çete üyesinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Savcı Engin'in Büyükçekmece Adliyesi kapısında zanlıları karşıladığı anlar böyle görüntülendi.