Ongun'dan kira sorusuna yanıt: 'Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim' - Son Dakika
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Ongun'dan kira sorusuna yanıt: 'Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim'

01.07.2026 21:54
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İmamoğlu davasının 60. duruşmasında Murat Ongun, savcının kira sorusuna yanıt vermedi. Danışmanlık ve site dairesiyle ilgili soruları yanıtlayan Ongun, Emrah Bağdatlı'nın resmi danışmanı olmadığını söyledi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 60. oturumunda Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunması tamamlandı. Çapraz sorgusu yapılan Ongun'a cumhuriyet savcısı tarafından "Beykoz'da sitedeki daire sizin mi yoksa kiralık mı?" sorusu soruldu. Murat Ongun, "Kiralık, keşke benim olsa" şeklinde cevap verdi. Savcının "Kirayı siz mi ödediniz, belediye mi ödedi?" sorusuna Murat Ongun, "Sayın savcım soruyor ama bu konunun bana yönelik suçlamalarla bir ilgisi yok. Burada kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim ben. Ev benim değil. Böyle bir suçlama iddianamede şahsıma yöneltilmediği için bu soruya yanıt vermemeyi tercih ediyorum. Sayın savcım, kusura bakmayın" yanıtını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 60. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunmasının tamamlanması ile çapraz sorgusuna geçildi.

"Talimatım tabii ki olmadı"

Mahkeme başkanı tarafından tutuklu sanık Ongun'a "Murat Abbas'ın beyanları var. İstanbul Çiçekçisi ihalesinin, Ali Tarakçı isimli kişiye verilmesiyle alakalı bizzat ona talimatınız olduğunu söylemiş. Bu şekilde talimatlarınız veya bu tarz yönlendirmeleriniz oldu mu Murat Abbas'a?" sorusunu sordu. Ongun soruya, "Hayır. Benim böyle bir talimatım tabii ki olmadı. Ali Tarakçı, benim bildiğim kadarıyla gazeteci. Büfeci, çiçekçi veya reklamcı değil. Yani benim Ali Tarakçı'yla böyle bir diyaloğum olmadı. Ali Tarakçı'nın da çiçek büfesiyle nasıl bir ilgisi var, onu nasıl söyledi anlamış değilim açıkçası" yanıtını verdi.

Murat Ongun, firari Bağdatlı hakkındaki soruya "Adam benim arkadaşım, işi de biliyor. Ben de danışacağım resmi danışman değil" yanıtını verdi

Ardından cumhuriyet savcısı, "Emniyet aşamasındaki beyanlarınızda Emrah Bağdatlı için '2019 yılından beri tanırım, bir arkadaşımın ortaklığı vasıtasıyla tanırım' demişsiniz. Savcılık aşamasında ise Emrah ile ilgili ilişkinizden bahsederken daha çok sosyal ilişkinizin vasıf olduğunu, aynı sitede oturduğunuzu ve sitede ailecek görüştüğünüzü, göreve geldikten sonra ise 1,5-2 ayda Emrah'ın işi bilmesinden ötürü şirkette yardımcı olduğunu beyan etmişsiniz. Yargılama aşamasında ise işi bilmesinden ötürü şirketler tavsiyesi aldığınızı, bunda bir mahzur olmadığını ve Emrah'ın resmi danışmanınız olmadığını söylediniz. Doğru mu bu aşama içerisindeki?" şeklinde soru yöneltti. Savcının sorusuna Murat Ongun, "Tamamen sizin söylediğiniz gibi değil de genel olarak doğru çerçeve ama detayları var, nüansları önemli. Evet, resmi danışman değil. Danışmanın danışmanı olmaz. Emrah kendisini 'Ben Murat Ongun'un danışmanıyım' diye anlatabilir. Ben buradaki arkadaşlarımıza da 'Emrah'a buradaki konularda danıştı' demiş olabilirim ama bu onu benim danışmanım yapmaz" şeklinde yanıt verdi.

Cumhuriyet savcısı "Fatoş Pınar Türker yargılama aşamasındaki savunmasında, Emrah'ın sizin danışmanınız olduğunu bildiğini ifade etti. Siz ona, 'Emrah benim danışmanım' demişsiniz" ifadelerini kullandı. Ongun konu hakkında, "Emrah Bağdatlı benim danışmanım olsa ben burada danışmanım derim. Ben öyle bir adamım, belgesini de sunarım. Adam benim arkadaşım, işi de biliyor, ben de danışacağım. Ama derseniz ki 'Emrah Bağdatlı sizin danışmanınız mı?' o zaman benim size evrak sunmam icap eder. Öyle bir evrak yok" açıklamasında bulundu.

Murat Ongun, duruşma savcısının "kira" sorusuna yanıt vermedi

Cumhuriyet savcısının "Aylık geliriniz nasıldır? Medya A.Ş. ve Başkan Danışmanlığı sürecinizle ilgili maaş haricinde bir geliriniz oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine Murat Ongun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak bir maaş alıyorum. Son aldığım maaş, başkan danışmanı olarak 82 bin lira gibi bir paradır. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak huzur hakkı alıyorum. 110 gibi de bir huzur hakkı var. Bankada param vardı şu an el konulmuş. Onun da geliri var" yanıtını verdi.

Cumhuriyet savcısının "Beykoz'da sitedeki daire sizin mi yoksa kiralık mı?" sorusuna Murat Ongun, "Kiralık, keşke benim olsa" şeklinde cevap verdi. Savcının "Kirayı siz mi ödediniz, belediye mi ödedi?" sorusuna ise Murat Ongun, "Sayın savcım soruyor ama bu konunun bana yönelik suçlamalarla bir ilgisi yok. Burada kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim ben. Ev benim değil. Böyle bir suçlama iddianamede şahsıma yöneltilmediği için savcılık sorgumda da, emniyet sorgumda da, mahkeme sorgumda da böyle bir soruyla muhatap olmadığım için bu soruya yanıt vermemeyi tercih ediyorum. Sayın savcım, kusura bakmayın" yanıtını verdi.

Öte yandan duruşmada İçişleri Bakanlığı avukatı söz alarak, suçtan zarar görme ihtimallerine binaen davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme başkanı katılma taleplerini ara kararda değerlendireceklerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Murat Ongun, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ongun'dan kira sorusuna yanıt: 'Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim' - Son Dakika

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