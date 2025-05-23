Savcıyı Tehdit Eden Örgüt Liderine Fezleke - Son Dakika
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Savcıyı Tehdit Eden Örgüt Liderine Fezleke

23.05.2025 20:06
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Mustafa Kemal Zengin hakkında savcıyı tehdit ve suç örgütü kurmaktan 72 yıl hapis cezası istendi.

Savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında fezleke hazırlandı

İSTANBUL - Cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin, yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçunun da aralarında bulunduğu 8 ayrı suçtan toplamda ayrı ayrı 36 yıldan 72 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi müşteki olarak yer alırken 14 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

Fezlekede Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün, bu kapsamda her türlü imkan ve kabiliyeti olduğu, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı olup kamu görevlilerinden teknik bilgi ve destek alabilen, el bombası, çelik yelek, mermi, fişek, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen ve temin etme kabiliyeti olan silahlı her türlü ulaşım aracı bulunduran, üyelerinden teknik bilgi ve destek alabilen örgütün Silahlı Hafiyelik Örgütü olduğu belirtildi.

Mustafa Kemal Zengin liderliğinde kurulan suç örgütünün üyelerinin kamu güçlerini kullanarak mağdur kişilere ait kişisel verileri örgüte aktardığı, örgütün yargıyı ve adaleti etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu, üyeler ve lider arasında sıkı bir emir komuta zinciri ve hiyerarşinin bulunduğu da fezlekede aktarıldı.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in 4 Eylül 2024'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruya yer verilen fezlekede, savcının aracının takip edildiği, evinin gözetlendiği, tehdit edildiği, sosyal medya hesabı üzerinden arama yapılarak yürüttüğü "Yenidoğan Çetesi" soruşturması nedeni ile bazı kişiler tarafından kin ve nefret güdüldüğünü söylemesi üzerine soruşturmaya başlandığı açıklandı.

Yavuz Engin, 30 Ağustos 2024 tarihinde şüpheli Aylin Arslantatar'ın kendisini aradığını, görüşmede istihbaratçıların ve iş adamlarının bulunduğu bir ortamda suikast planlaması yapıldığını, 17 yaşındaki bir tetikçinin tutulduğunu, yürütmüş olduğu Yenidoğan Çetesi soruşturmasında tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel'in tahliye edilmemesi halinde suikastın gerçekleştirileceği, bu planın tutmaması halinde Ankara'da yaşayan Yavuz Engin'in kız kardeşinin vurdurulacağını sözlü şikayetinde belirtti. Savcı Engin, Aylin Arslantatar'ın kendisine "Ne olur Yavuz hayatta kalmak istiyorsan dediklerini yap, kendi canından korkmuyorsan bile eşin çocuğun ailen var" dediğini aktardı.

1 Ekim 2024 tarihinde şüpheliler Aylin Arslantatar ve Mustafa Kemal Zengin'in mağdur Cumhuriyet Savcısının makam odasına geldiği, şüpheli Zengin'in görüşmede kendisini İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı ve şu anda istihbarat görevlisi olarak tanıttığı, Aylin Arslantatar ve Mustafa Kemal Zengin'in devlet içerisinde çok güçlü bağlantılarının olduğundan bahsettiği, şüpheli Mustafa Kemal Zengin'in mağdur savcıya "senin attığın adımdan, Whatsapp'ından, gittiğin poligondan, Bolu'daki ailenden haberleri var" dediği fezlekede belirtildi. Mustafa Kemal Zengin'in görüşme sırasında suikast için gelecek kişilerin profesyonel ekip olduğu, kız kardeşinin de hedefte olduğu, savcı olmasının hiçbir önemi olmadığına ilişkin sözleri de fezlekede belirtildi.

Mustafa Kemal Zengin'in işaret parmağını mağdur Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e doğru sallayarak "konuyu kapat" diyerek ailesi hakkında tehdit içerikli söylemde bulunup "İçeridekini çıkarabildiğin kadar erken çıkar sal gitsin" dediği de fezlekede belirtildi. Zengin'in "Kızını, eşini, annesini, babasını, kız kardeşini, savcı beye acı vermek derdindeler ve kötü bir şekilde acı vermek derdindeler" şeklinde beyanda bulunarak mağdur Cumhuriyet Savcısının ailesi ve 2 yaşında bulunan kızına zarar vermeyi amaçladıkları da fezlekede aktarıldı.

Fezlekede örgüt lideri şüpheli Mustafa Kemal Zengin, yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçunun da aralarında bulunduğu 8 ayrı suçtan toplamda ayrı ayrı 36 yıldan 72 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı, Büyükçekmece, Politika, 3-sayfa, Terör, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savcıyı Tehdit Eden Örgüt Liderine Fezleke - Son Dakika

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